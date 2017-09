Maanteemuuseum tähistab täna vanavanemate päeva autoparaadiga

Foto on illustreeriv.

Eesti Maanteemuuseum tähistab vanavanemate päeva traditsioonilise vanasõidukite paraadiga. Sel korral vuravad muuseumisse 1990-ndatel soetatud autod. Tegu on viimase peoga, mis toimub muuseumi vanas masinahallis, mis läheb uuel nädalal ümberehitusse.

Vanavanemate päev saab alguse kell 13 masinate paraadiga, kus saavad lisaks vanatehnikaklubide Levatek ja Vänt sõidukitele osaleda ka teised 90-ndatel soetatud sõiduriistad. Oodata on ligi kolmekümmet masinat. Sel moel jätkab muuseum mitmeaastast traditsiooni pöörata vanavanemate päeval tähelepanu just üht marki sõidukitele. Valik osutus tänavu just nende masinate kasuks, kuna maanteemuuseumi tulevases näitusekeskuses käsitletakse autostumisele ja esimeste lääne masinate Eestisse jõudmisele.

„Päev on muuseumi jaoks eriline, sest täna toimub meie esimeses ekspositsioonihallis viimane pidu, esmaspäeval sulgeme 1000m² hoone uksed ja algavad muuseumi laiendustööd,“ ütles Eesti Maanteemuuseumi juhataja Kadri Valner. Uude keskusesse tuleb autoajastu näitus koos liikluskasvatuse ja liikluskeskkonna väljapanekuga. Uus, 1500m² suurune näitusekeskus valmib EASi toel pooleteise aasta pärast.

Vanavanemate päeval saab lisaks autode uudistamisele osaleda esimest korda uue hoone virtuaaltuuril, laulda koos teeteemalisi retrolaule või ehitada koostöös SPARK Makerlab’iga spagettsildu.

Sissepääs on muuseumipiletiga, paraadil osalejatele tasuta!