Maanteeamet: teed võivad olla libedad, paiguti on jäiseid lõike

www.DELFI.ee RUS

Foto: Andres Putting

Täna varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugimaanteedel valdavalt lumised või soolalumesegused. Üle Eesti sajab paljudes kohtades lund. Teetemperatuurid on kõikjal miinuspoolel ning paiguti võib teedel esineda ka jäiseid lõike. Teedel on libeduse oht!