Maanteeamet: möödunud kolmapäeval Tallinna–Tartu maanteel juhtunud liiklusõnnetustes oli oma osa ka teehooldaja vigadel

Maanteeameti Ida regiooni hooldevaldkonna juht Andres Piibelehe sõnul oli möödunud kolmapäeval Tallinna–Tartu maanteel lühikese vahega juhtunud kahes hukkunuga liiklusõnnetuses oma osa ka teehooldaja tehtud vigadel, kuid teede talihoolduse nõudeid pole siiski tarvis karmistada.

Piibeleht ütles Delfile, et teehooldaja alustas oma tegevust möödunud kolmapäeval õigel ajal, arvestades ilmaolusid ja informatsiooni, mis saada oli. „Kahetsusväärne oli see, et see puistur takerdus sinna liiklusõnnetusse,” nentis Piibeleht.

„Saame öelda, et teehooldaja tegevusele on etteheiteid, riske oleks tulnud paremini hinnata, kas siis täiendav puistur appi saata Kose poolt või oleks pidanud saama selle puisturi siis ajutisele ümbersõiduteele suunata, mis oli politsei poolt korraldatud,” ütles Piibeleht. „Sellest juhtumist on õppida just eelkõige paremat infovahetust ja ka tööde paremat planeerimist,” lisas ta.

Täna õhtuks ja homme ööseks ennustatud tuisuks peavad teehooldajad olema valmis. „Teateid on tulnud ühest ja teisest kanalist päris mitu, teehooldajad lihtsalt peavad olema valmis ja muud varianti ei ole,” ütles Piibeleht. „Jälgitakse teeilmaprognoose, teeilmajaamu, tehakse ka niinimetatud patrullsõite ehk jälgitakse teede peal kohapeal, et mis toimub.”

Küsimusele teede seisunditaseme kohta ütles Piibeleht, et kui sadu on pidev, siis on ka sahkamine pidev. „Kui on näha, et sadu on pikem, siis hakatakse juba enne lumesaju lõppu sahkama,” sõnas ta.

Piibeleht tõi välja, et teede seisunditasemetes on välja toodud ka koheva ja märja lume paksuse ülemine piir, millest lähtuvalt lumetõrjet ka tehakse. „Kui me Tallinna–Tartu teest räägime siis see on neli sentimeetrit, väiksematel teedel isegi kuni 10. Üldiselt teehooldajad ei jäägi ootama, et nüüd saab see täis, et siis läheme lükkama,” sõnas Piibeleht. Samuti alustatakse tema sõnul libedusetõrjet niipea, kui ilmaolud seda võimaldavad, ent tuisu ja tugeva lumesaju ajal on libedusetõrje oluliselt raskendatud.

Piibelehe kinnitusel on maanteeamet analüüsinud teede talihoolduse nõudeid ja võrrelnud neid ka naaberriikidega, nagu Soome, Rootsi, Läti ja Leedu. „Otseselt ei ole nõudeid muuta vaja. Alati saaks teha asja rangemalt, aga siis ongi ühiskondliku kokkuleppe küsimus, kas ühiskond on valmis panustama suuremat raha selleks, et enamiku ajast oleks tehnika ja inimesed töö ootel,” lisas Piibeleht. Tema sõnul ei saa öelda, et teede talihoolduse nõuded oleksid praeguseks oma aja ära elanud.