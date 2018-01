Maanteeamet: kui ilm on külm, tuleb libedustõrje tegemisega oodata tuisu vaibumiseni

Absoluutselt ohutuid tingimusi talvel liiklemiseks luua ei ole võimalik, ütleb maanteeameti ida regiooni hooldevaldkonna juht Andres Piibeleht.

"Enne tuisku või tuisu ajal pole libedusetõrje tegemine soovitatav, kuna sool kogub teepinnale lund ning soodustab tuisuvaalude teket. Tugeva külgtuulega puistatud kloriidid võivad muuta teepinna jäiseks," ütles Piibeleht Delfile.

Millal on õige aeg teehoolduseks selliste olude puhul nagu oli eile? Ütlesite "Aktuaalses kaameras", et hommikul tuisu sees ei ole õige puistada kloriide, muidu on efekt vastupidine. Samas juhtus üsna lähestikku kaks rasket liiklusõnnetust...

Teehoolet tehakse vastavalt tee kehtestatud seisundinõuetele (vt siit). Seega Tallinn–Tartu maanteel kehtib kõrgeim seisunditase, mis tähendab, et libeduse tõrjet tehakse hiljemalt 2 h jooksul pärast libeduse tekkimist. Lumetõrjet tehakse hiljemalt 5 h jooksul pärast lumesaju või tuisu lõppu.

Kriitilise koheva lume paksus ei tohi ületada 4 cm, kriitilise märja lume paksus kaks cm. Tuisu puhul nagu oli eile hommikul, kui ilm oli külm, tuleb libedustõrje tegemisega oodata tuisu vaibumiseni.

Väidetavalt annab intensiivse saju tingimustes soola puistamine vastupidise efekti. Milles see seisneb?

Peab arvestama ka sellega, et soola liigne kasutamine tekitab soolveega üleujutatud teepinna, mis temperatuuride väga madalaks muutumisel soodustab omakorda libeduse teket, kuna madalatel temperatuuridel väheneb libedustõrjevahendite sulatav mõju oluliselt.

Mida teha annaks, et liiklejatel siiski oleks enam-vähem turvaline liikuda ka keerulistes oludes?

Eelkõige saab selleks väga palju teha ära liikleja ise. Kuulata ilmaprognoose, võimalikke maanteeameti ja politsei hoiatusi ning nendest lähtuvalt planeerida sõit. Kui soovitatakse liiklusse mitte minna, siis võimaluse korral lükata sõit edasi. Kui prognoositakse sõiduolude halvenemist, varuda rohkem aega sihtkohta jõudmiseks. Jälgida tuleks libedust ennustavaid ilmamärke, näiteks järsud temperatuurimuutused, ilma selginemine või vastupidi, pilvede teke, vihm nullilähedaste temperatuuride juures jmt.

Talvel liigeldes ära looda, et "äkki läheb õnneks". Liiklejatel on kõige olulisem valida õige kiirus – kui kiirust hakatakse vähendama alles pärast ohu tekkimist, ei pruugi liiklusõnnetus olla enam ära hoitav. Samuti on mõistlik vältida möödasõite, sest rasketes ilmaoludes muutub see niigi ohtlik manööver veel ohtlikumaks.

Talvise sõidu ajal tuleb aga alati arvestada, et tee võib olla ootamatult libe, ja valida vastav sõidustiil.

Kas talvised teeolud on paratamatud?

Liiklejate ootused talvisteks sõidutingimusteks on viidud väga kõrgeks, kuid absoluutselt ohutuid tingimusi luua ei ole võimalik. Olenemata hooldenõuetest ja tehtud hooldetöödest (ka ennetava libedustõrje tegemisest) võivad teed muutlikes ilmaoludes ikkagi ootamatult libedaks minna. Talveperioodil ei tohi unustada, et elame põhjamaal, kus talv ja lumi on normaalseks nähtuseks.

Seega peavad liiklejad arvestama, et talvel on talvised teeolud ning tee võib olla libe.