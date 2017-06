Maanteeamet: juhtide teadlikkus alkoholi mõjust on paradoksaalselt madal

Ehkki joobes juhtimist peetakse tõsiseks probleemiks, on teadlikus alkoholi mõjust juhtide seas väike. Pole enneolematu ka olukord, kus roolis istuv juht enda teadmata joobununa sõidukit juhib.

"Uuringud näitavad, et Eesti elanikud peavad joobes juhtimist väga tõsiseks liiklusohuks, kuid paradoksaalsel kombel on liiklejate teadlikkus alkoholi mõjust suhteliselt madal," kirjeldab Maanteeameti ennetustöö osakonna juhataja Monika Heinrand olukorda.

Inimesed alahindavad tema sõnul alkoholi toimet: "Sõidukijuhid ei adu, et juba 0,2 mg/g alkoholi veres ehk pokaal veini või väike pudel õlut mõjutab juhtimisvõtteid. 0,5-promillise joobe puhul kasvab fataalsesse liiklusõnnetusse sattumise risk autojuhil kaine juhiga võrreldes juba viis korda."

Politsei- ja Piirivalveameti juhtivkorrakaitseametniku Kalmer Tikerpe sõnul puutuvad politseinikud ikka ja jälle kokku alkoholi puudutavate eksiarvamustega. Suur osa inimestest küll teab, kuidas alkohol kehale mõjub, kuid paljud ei mõtle sellele, et kiiresti verre imenduv alkohol kaob sealt aeglasel.

Loe veel

Tikerpe sõnas, et isegi siis, kui tarbitakse väikeses koguse alkoholi, tuleks kohe loobuda mõttest hiljem rooli istuda. "Joodud koguste ja tarvitamisest möödunud aja jälgimine ei pruugi olla täpne ning inimene võib enda teadmata joobununa autot juhtida."

Maanteeameti tellitud uuringu järgi on ligi kaheksa protsenti Eesti elanikest juhtinud sõidukit olles alko- või narkojoobes. Probleemi tõsisusele viitab ka asjaolu, et eelmisel aastal tuvastati meie teedelt 7326 alkoholi piirmäära ületanud ja joobes juhti. Keskmiselt on see umbes 20 juhti päevas. Joobes juhtide osalusel toimus eelmisel aastal 165 liiklusõnnetust, milles hukkus seitse ja sai vigastada 216 inimest.

Probleemi teadvustamiseks ja juhtide teadlikkuse tõstmiseks alustab Maanteeamet täna kampaaniaga „Ka vähe on liiga palju“, mille eesmärgiks on liiklejatele teadvustada, et ka väike kogus alkoholi mõjutab juhtimisvõtteid ning tegeliku kainenemiseni kulub arvatust rohkem aega.

Kampaania raames toimuvad 9. juunil infopäevad Tallinnas Haabersti Rimi, Tartus Lõunakeskuse, Pärnus Kaubamajaka ning Rakveres Põhjakeskuse ees. Inimestel on võimalik katsetada alkokalkulaatorit, uurida alkomüütide vettpidavust ja testida väsimusprille.

Maanteeameti joobes juhtimise vastane kampaania kestab 4. juulini.