Maanteeamet: jäähoiatus oli antud, kuid libedustõrje tegemata

Maanteeamet nõuab teehooldusfirmadelt selgitust tänahommikuste sündmuste kohta, kus libeda tee tõttu Tallinna ringteel sattus avariisse vähemalt 20 sõidukit. Ameti kinnitusel oli libedustõrje õnnetuspiirkonnas tegemata.

Täna hommikul alates kella 6.40st sattus libeda tee tõttu Tallinna ringteel ja selle lähistel avariisse enam kui 20 sõidukit, sealhulgas ka buss ning vähemalt kaks veokit.

Liiklusõnnetuste toimumisel oli olulisteks teguriteks paks udu ning langenud õhuniiskus, mis tekitas omakorda asfaldile musta jää.

Libeda tee eest hoiatati aga juba eile õhtul, jäähoiatuse andis välja ka õnnetuspaigale lähedal asuv Jüri ilmajaam. Kuivõrd võeti hoiatust teehooldusel arvesse? "Teehooldaja teostas piirkonnas patrullsõite, aga libedustõrjet ei teinud," ütles maanteeameti Põhja regiooni hooldevaldkonna juht Raido Randmaa.

Riigi põhiteedel - mille hulka Tallinna-Tartu maantee ning sealne Tallinna ringtee kuulub - tuleb ennetavat libedusetõrjet teha kogu sõidutee ulatuses, kui ilmaprognooside, teeilmajaamade andmete või muude selliste andmete alusel on tõenäoline haardeteguri vähenemine alla nõutava. "Jürist 5 kilomeetrit Keila pool olev Vaela ilmajaam, mis on varustatud ka optiliste tee kareduse mõõturitega, haardeteguri langemist alla lubatu ei fikseerinud," lisas Randmaa.

Samas tõdes maanteeameti esindaja, et suure õnnetuste hulga oleks ära hoidnud ennetava libedustõrje tegemine. "Tänaseid sündmusi oleks tõenäoliselt leevendanud ennetav libedusetõrje," tunnistas Randmaa. Paraku seda ei tehtud ning asjaolude täpsustamiseks on maanteeamet palunud ettevõtetelt kirjalikku selgitust.

Tallinna ringteel Keilast kuni Jürini ja Tartu maanteel Harjumaa piires vastutab tee hoolduse eest AS Tariston. Narva maanteest kuni Jürini teeb Tallinna ringteel teehooldust OÜ Üle.

"Oleme palunud hooldajalt kirjaliku selgitust tänaste sündmuste kohta ning nende laekumisel analüüsime, kas teehoolde nõuetest lähtuvalt jäeti midagi tegemata või mitte," kinnitas maanteeameti esindaja Raido Randmaa.

Maanteeamet paneb kõigile liiklejatele südamele, et ainult rehvid ei taga ohutust ning rehv iseenesest ei hoia sõidukit teel ega päästa õnnetusest. Olulisem on siiski juht ja tema käitumine - teeoludega arvestamine ning teeoludega vastavuses oleva sõidukiiruse valik. Nulli ümber kõikuvate temperatuuride puhul võib must jää tekkida ja kaduda väga kiiresti. "Juhime tähelepanu, et lubatud maksimaalne sõidukiirus ei ole kohustuslik kiirus. Kui teeolud on kehvad, siis tuleb sõita väiksema kiirusega ka naastrehve kasutades," sõnas maanteeameti esindaja.

Täna hommikul sattus Tallinna ringteel ja selle läheduses avariisse vähemalt 20 sõidukit. PPA pressiesindaja Marie Aava sõnul tuli esimene teade liiklusõnnetusest kella 6.40 ajal. "Ühtegi inimkannatanut ei ole, küll aga on nii tagant kui ka küljepealt autodele otsa sõidetud," täpsustas Aava.

Õnnetusi on juhtunud nii Tartu maantee suunas kui ka ringtee ümbruses. Tunni aja jooksul on avariisse sattunud 20 sõidukit. Avariisse on sattunud vähemalt üks veok ja buss.