Maantee ääres sündinud lapse isa: kiirabitöötajatele kümme punkti kümnest! Küll aga olen vihane, et Valga sünnitusosakond kinni pandi

Facebook

Valgas elava paari väike laps sündis eile maantee ääres teel Valgast Tartu. Isa tegi sest pildi ja lubas seda ka kiirabitöötajal kasutada, nüüd aga võib see tähendada töötajale töö kaotamist. See ajab isa vihaseks - nagu ka tõik, et tema kodulinnas üldse sünnitusosakond suleti.