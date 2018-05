Maaleht lõpetab koostöö Igor Mangiga

Maalehe peatoimetaja Andres Eilart ütles Delfile, et väljaande koostöö kuulsa tähetarga Igor Mangiga lõppeb.

“Maalehe väljaandja Ekspress Meedia otsustas lõpetada litsentsilepingu Igor Mangiga seoses episoodidega, mida käsitles “Pealtnägija”,” ütles Eilart.

Mang koostas seni Ekspress Meediale litsentsilepingu alusel kord aastas aastahoroskoopi, mis ilmus Maalehes.

Nimelt tõi eile eetris olnud “Pealtnägija” avalikkuse ette ahistastamisskandaali, mille keskmes on Eesti kuulsaim tähetark Igor Mang. Mitmed naiskliendid väidavad, et mees on neid intiimsetest piirkondadest katsunud.

Pärast saadet on “Pealtnägija” tiimile laekunud kümneid kirju ja kõnesid, kus mitmed naised väidavad, et Mang on ka neid lubamatult puudutanud ja ahistanud.