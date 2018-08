Maailmakoristuspäev ja RMK ühendavad Eesti metsade puhtaks kraamimise nimel jõud

“Metsad on suur väärtus Eesti looduses, ent paraku viivad inimesed oma jäätmed just sinna. Sel aastal, Eesti 100. juubeli puhul, teeme me 15. septembril omalt poolt kõik, et enamus sinna kantud risust saaks kokku korjatud,” ütles Raimo Matvere, "Teeme ära!" Maailmakoristuspäeva eestvedaja Eestis.

RMK peametsaülem Andres Sepp tõdes, et riigimetsa toodava prügi kogus ei näita vähenemise trendi, hoolimata laialdasest teavitus- ja selgitustööst. “Peamist põhjust, miks olmejäätmeid kohalike omavalitsuste poolt korraldatud jäätmeveo ajal endiselt metsa tuuakse, me praegu välja tuua ei oska. See vajab veel täiendavat uurimist. Mööbli ja ehitusjäätmete utiliseerimine prügilates tundub aga inimestele ilmselt liialt kallis ja keeruline olevat,” nentis Sepp. Kõige probleemsemate piirkondadena eristuvad selgelt Ida-Virumaa, Harjumaa, Läänemaa ja Raplamaa, teistest maakondadest koristatud prügi kogused on väiksemad. Metsa viidava prügi trendid on selgelt seotud elanike tihedusega eri maakondades.

Metsa viiakse nii olmejäätmeid, ehitusjäätmeid, mööblit kui ka kilekottidesse pakitud orgaanilist materjali. “Kõige arusaamatum on komposti jäätmetega tegelemine – midagi ei juhtuks, kui need erakruntidelt koristatud puulehed ja oksad metsa tuues kilekottidest välja kallataks ja kilekotid minema viidaks,” ei mõista peametsaülem inimeste ebamõistlikku käitumist. RMK hoole all on 47 protsenti Eesti metsamaast, eelmisel aastal tõi RMK metsast välja 281 tonni prügi.

“Inimesed võiksid olla metsas ja mujal looduses liikudes tähelepanelikud, sest veel augusti kuu jooksul on meile suur abi sellest, kui looduses liikuja metsa all vedeleva suurema prügihunniku World Cleanup äpiga ära kaardistab. Nii saame me parema ülevaate nendest paikadest, mis tuleks 15. septembril ära koristada,” innustab Maailmakoristuspäeva juht Raimo Matvere veel enne kuu lõppu prügiseid kohti globaalsele prügikaardile märkima.

Riigimetsa majandamise keskus on Maailmakoristuspäeva üks peamisi partnereid, kes hooldab metsamaid ja matkaradade ümbrusi aastaringselt ja pidevalt, kuid aitab Maailmakoristuse raames veel lisaks kõikvõimalike vahenditega ära kaardistada ning puhtaks kraamida ka need paigad, mis jäävad kõige käidavamatest radadest veidi eemale.