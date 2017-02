Maaeluminister Tarmo Tamm kohtub Põlvamaa põllumeestega

Tarmo Tamm Foto: Rauno Volmar

Maaeluminister Tarmo Tamm on täna visiidil Põlvamaal, kus kohtub kohalike põllumeeste esindajatega ja külastab põllumajandusettevõtteid. Kohtumisel on peateemana kõne all olukord põllumajandussektoris ja 2017. aastal põllumeestele makstavad toetused.