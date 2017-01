Maaeluminister Tamm asendas ühe poliitnõuniku põllumeestest nõustajatega

Põllumajandusminister Tarmo Tamm võttis ühe poliitnõuniku palgaraha ja kasutas seda, et luua seitsmest põllumehest koosnev nõuandev nõukoda.

Nõukogu esimees Urmas Laht ütles, et kogul on õigus tõstadada probleeme ja ministri tõstatatud probleemidele pakkuda lahendusi. Kogu kokkupanekul on arvestatud eri tootjatega. Esindatud on teraviljatootjaid, seakasvatajad, aiandussektor ja piimatootjad.

Samuti on olemas Maaelu Edendamise SA edendaja, sest selle kaudu toimub palju maaelu rahastamist.

Lahe sõnul ei saa öelda, et varem poleks põllumeeste sõnum ministriteni jõudnud. Küll aga olid varem ministri nõunikud tihti inimesed, kes antud valdkonda tihti ei tundnud.

Nõukoja liikmete töö tasustamiseks on ette nähtud 2200 eurot kuus. Iga liige saab 1/8 sellest, esimees saab 2/8.