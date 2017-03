Maaeluminister osaleb EL põllumajandus- ja kalandusministrite kohtumisel

Maaeluminister Tarmo Tamm osaleb täna Brüsselis toimuval Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu istungil.

Ministrite nõukogus on peateemana kõne all Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) tulevik pärast aastat 2020. Arutusele tuleb eesistujamaa Malta poolt ettevalmistatud dokument kuue võimaliku ÜPP tulevikuprioriteedi kohta, milleks on ühise poliitika vastupanuvõime suurendamine võimalikeks turukriisideks, keskkonna väljakutsetega toimetulek, põlvkondade vahetuse tagamine põllumajanduses, turule orienteerituse säilitamine, tootjate positsiooni tugevdamine ja ÜPP lihtsustamine.

Lisapunkidega on nõukogu istungil muuhulgas arutelu all keeruline olukord Poola puuviljasektoris, Ungari ja Slovakkia poolt tõstatud teema toiduainete kvaliteedi osas kehtivate topeltstandardite kohta ning loomade heaolu edendamiseks loodava Euroopa Liidu ülese loomaheaolu platvormi moodustamise hetkeseis. Saksamaa annab ülevaate jaanuari lõpul Berliinis toimunud G20 põllumajandusministrite konverentsi tulemustest ning Itaalia veebruari lõpul Milanos toimunud esimesest EL riisisektori foorumist.

Maaeluminister Tarmo Tammel on lisaks kavas kahepoolsed kohtumised Euroopa Komisjoni kalanduse, merenduse ja keskkonnavolinik Karmenu Vellaga, Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni juhi Adam Siekierskiga ning Luksemburgi põllumajandusminister Fernard Etgeniga.

Maaeluministrit saadavad nõukogul toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai, põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban, kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Olavi Petron ning eurokoordinatsiooni osakonna juhataja Madis Pärtel.