Maaeluminister külastab Pärnumaa kalandusettevõtteid

Foto: Tiit Blaat

Maaeluminister Tarmo Tamm on täna visiidil Pärnumaal, kus kohtub kohalike kalandusvaldkonna esindajatega ja külastab kalandusettevõtteid. Kohtumistel on peateemana kõne all olukord kalandussektoris ja kalatöötlemisettevõtetele suunatud toetused.