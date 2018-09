Maaelukomisjon arutab põllumeeste täiendavat abistamist seoses põuakahjudega

Maaelukomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul on vaja üheskoos leida lahendus esile kerkinud probleemidele seoses põuakahjudega.

„Riigi eraldatud vahendid ja PRIA kaudu jagatav toetus on küll vajalik abi, kuid vaja on täiendavalt analüüsida olukorda, et põllumeestele oleks tagatud jätkusuutlik majandustegevus.“

Ta viitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja läbiviidud küsitlusele, millele vastanud ettevõtjad hindavad põuast tingitud kahjuks keskmiselt 300 eurot hektari kohta.

Põuakahjusid kokku on hinnatud orienteeruvalt 150 miljoni euro suuruseks. Tänavu ebaõnnestus paljudel põllumeestel uute rohumaade rajamine. Loomad on aga vaja söödaga kindlustada ning seetõttu oleks otstarbeks jätta tänavu sügisel ja järgmise aasta kevadel rohumaa üles harimata.

Samuti on põua- ja kuumakahjude tõttu kulutused söödale suurendanud ning suurenevad veelgi seoses söödavilja hinna tõusu ja raskema kättesaadavusega. Kuumusest tingitud sigade ja broilerite juurdekasvude vähenemine on põhjustanud tootlikkuse langust.

Tuleb ühiselt otsida lahendusi, kuidas toetada põllumehi, et ka edaspidi oleks meil võimalik osta kodumaist sea-, lamba-, veise- ja kanaliha ning mune.

Maaelukomisjoni aseesimehe Urmas Kruuse hinnangul on vaja põllumeestele eraldada täiendavaid vahendeid keerulisest olukorrast ülesaamiseks.

„Eestis on põuakahjudest tulenevalt vaja rakendada maaelu arengukavas ettenähtud tootmispotentsiaali taastamise meedet ja selleks peaks valitsus nägema ette põuakahjude korvamiseks erakorralise toetuse.“

Kruuse lisas, et kui riik oleks mullu lisanud ka omalt poolt riigipoolse osa Euroopa Liidu erakorralisele abile, siis oleks põllumeestel juba lihtsam ega poleks olnud vajadust võtta kõrge protsendiga laenu.