Lux Expressi kommertsjuht: Meie juhid on motiveeritud järgima eeskirju ja sõitma sujuvalt

Paari päeva jooksul on Delfist läbi käinud kaks videot, kus Lux Expressi bussijuhid on silma paistnud üsna hooletu liiklemisega. Ettevõtte kommertsjuhi Kristiina Mehiku hinnangul ei saa kahe video põhjal teha järeldusi juhtide liikluskuulekusest.

Mehiku sõnul on tihedad sõidugraafikud koostatud vastavalt reaalsele kogemusele ja need ei sunni bussijuhte kiirust ületama. "Me ei karista bussijuhte, kui liiklusolude tõttu jääb buss hiljaks, sest turvaliselt kohalejõudmine on prioriteet," ütles Mehik.

Kuna eksimatuid inimesi ei ole, on Mehiku sõnul paraku reaalsus, et aeg-ajalt tekib olukordi, mille turvaline lahendus sõltub kõikide juhtide koostööst.

Küsimusele, kas hooletu liiklemine võis tuleneda bussijuhtide üleväsimusest, vastas mehik, et kindlasti mitte. "Jälgime rangelt töö- ja puhkeaja norme ja oleme loonud bussijuhtidele ka head tingimused puhkamiseks ja sõiduväsimusest taastumiseks," lisas ta.

"Regulaarsed korraldame kõikidele juhtidele säästliku sõidu ja sõidustiili koolitusi, neist viimane toimus eelmisel nädalal. Koosolekutel bussijuhtidega analüüsime pidevalt videote ja sõidustiili jälgimissüsteemide põhjal juhtide käitumist liikluses. Igapäevaselt jälgime kriitiliselt iga bussijuhi sõidustiili sujuvust ja järskude pidurduste arvu. Lux Expressi bussijuhid on motiveeritud järgima kõiki liikluseeskirju ja sõitma sujuvalt, sest sellest sõltub nende töötasu," teatas Mehik.

"Reisijate turvalisus on meie kindel prioriteet ja suhtume täie tõsidusega igasse liiklusohtlikku olukorda. Videotel nähtud keerulised liiklusolukorrad on äärmiselt kahetsusväärsed, kuid kahjuks puudub meil hetkel mõlema osas info, millal need salvestatud on ning seega ei saa neid siduda konkreetse juhiga," sedastas Lux Expressi kommertsjuht.