Luukas Ilves lahkub Eesti riigi teenistusest

Kaheksa aastat riigi- ja euroametnikuna Eestit teeninud Luukas Ilves teatas, et täna on tema viimane tööpäev Eesti alalises esinduses Euroopa Liidu juures. Veebruaris alustab Ilves tööd Brüsselis tegutseva mõttekoja Lisbon Council juures, kus hakkab nõustama Euroopa poliitikuid ja ametnikke.

„Nagu paljudel, oli ka mul eesistumisega seoses tähtajaline rotatsioon Brüsselisse, mis nüüd sai läbi,” selgitas Ilves. Ta nentis, et põhimõtteliselt oleks tal olnud võimalik Eesti riigi teenistuses jätkata, kuid otsus sai tehtud siiski Brüsseli mõttekoja kasuks.

„See on olnud põnev ja väljakutseid pakkuv aeg ning enda arendamiseks hea platvorm,” nentis Ilves Eesti riigi avalikus teenistuses oldud aja kohta. „Neli aastat Brüsselis töötamist näitasid, et Eesti spetsialistid ei ole mitte ainult Eesti, vaid maailma tasemel head.”

Brüsselis asuv mõttekoda Lisbon Council on Ilvese sõnul majandus- ja digiküsimustes „kaalukas agenda-setter”. „Teistest omataolistest eristab teda see, et töö on orienteeritud nõuannetele ja soovitustele, mis on realiseeritavad,” märkis Ilves. „Lihtsustatult öeldes kirjutame soovituspabereid ja analüüse ametnikele ja poliitikutele.” Ilves nentis, et näiteks tuli Lisbon Councili analüüsist tõuge luua liikmesriikide vahel andmete vaba liikumise põhimõtted ja digitaalne ühtne turg Euroopas.

Ilvese teemadeks jäävad ka Lisbon Councilis samad teemad nagu diginõunikuna Eesti esinduses EL juures ehk kübervaldkond, e-riik, digimajandus, demokraatia ja julgeolek.