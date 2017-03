Lutsepp: peaministri erakonnal ei ole õigust Nord Streamist vaikida

Nord Stream Foto: Dmitry Lovetsky, AP

Vabaerakonna saadikud küsivad majandus- ja taristuministrilt milline on valitsuse seisukoht gaasitoru ehitamise osas. Eesti eelmised valitsused on väljendanud seisukohta, et Gazpromi kavandatav Nord Stream 2 on geopoliitiline projekt, mille majanduslik põhjendatus on küsitav ja mille rajamine on vastuolus Euroopa Liidu energiastrateegiaga, nimetas Vabaerakonna saadik Ain Lutsepp arupärimist üle andes, teatas Vabaerakond.