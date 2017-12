Lumi ja lörts on põhjustanud mitmeid liiklusõnnetusi: politsei palub autojuhtidel liikluses aega varuda

Tugev lumesadu Eesti eri paigus pole kaasa toonud raskeid õnnetusi. Sellest hoolimata soovitab politsei nii sõidukijuhtidel kui ka jalakäijatel varuda rohkem aega ühest punktist teise jõudmiseks.

"Plekimõlkimisi ja teelt väljasõite juhtub igapäevaselt ning praeguse seisuga ei saa öelda, et tugev lumesadu oleks põhjustanud märkimisväärselt rohkem eksimusi. Inimesed on pikalt lund oodanud ja paistab, et suur osa neist on tänaseks ette valmistunud ja talverehvid alla pannud," ütles Põhja prefektuuri liiklusjärelvalvekeskuse avariigrupi juht Tanel Pajumaa.

Alates tänasest on talverehvide kasutamine kohustuslik. "Kindlasti ei tohiks täna pikki sõite maanteedel ette võtta need, kelle sõidukil on veel suverehvid. Te seate ohtu enda ja kaasliiklejad."

Pajumaa rõhutab ka pikivahe hoidmise tähtsust. "Libedus ja vähenenud vaateväli ei vii õnnetuseni, kui sõitmiseks valitakse oludele sobiv kiirus. Kiirustada ja rapsida pole mõtet – loodetud ajavõit võib muutuda ajakaotuseks. Pikivahet hoides ja rahulikult liigeldes viiakse õnnetusse sattumise risk alla," lausus politseinik. "Kui tuisk ja lörts muudavad nähtavuse nullilähedaseks ja tee libedaks, siis ei tasu ajada taga suurimat lubatud kiirust. Just pikivahe võib olla kriitilises olukorras puhver, mis päästab halvimast."

Kergliiklejatele on suurimaks ohuks just sõidukid. "Igale teeületusele, eriti paksu lumesaju korral, peab eelnema veendumus, et see on ohutu," rääkis Pajumaa. Ta lisas, et kuigi iga inimene omamoodi särav, siis ainus sära, mis autojuhile silma hakkab, tuleb helkurilt või mõnelt valgusallikalt.

Täna hommikul sõitis veoauto Tallinn-Narva maantee 172. kilomeetril teelt välja. Sarnaseid teateid teelt väljasõitude kohta on laekunud üle Eesti. Tihe lumesadu võis täna hommikul põhjustada õnnetuse Järvamaal, kus möödasõidul olnud Audi ei jõudnud oma ritta naasta ja põrkas kokku vastassuunas liikunud veoautoga. Kokkupõrke tagajärjel ei saanud inimesed vigastada.