LUMEBLOGI | Esimene lumi tõi kaasa plekimõlkimised ja järjekorrad rehvivahetustes

Lumeblogi

Selline memm meisterdati samuti valmis Viljandimaal. Vaata kui lahe müts, ainult et kust nii palju lund järsku alla sadas?

Libedus põhjustas liiklusõnnetuse Viljandist Imaverre viival teel. Autodes viibisid ka lapsed, kes õnneks viga ei saanud.http://www.delfi.ee/article.php?id=84137340

Delfi lugeja kasutas head ilma ära hoopis lastega memmede tegemiseks! Vinged käed!

Maanteeamet annab teada, et pärastlõunal on teekatted põhi- ja suurematel tugimaanteedel märjad või soolamärjad ja paljudes kohtades lumised. Tihedam lumesadu on läinud üle Lõuna-Eesti, seal on teedel rohkem lund ja sõiduolud eriti keerulised. Teedel püsib libeduse oht!