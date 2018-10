LUMEBLOGI | Esimene lumi tõi kaasa plekimõlkimised ja järjekorrad rehvivahetustes

Lumeblogi

Teeilmakeskus annab teada, et öised teetemperatuurid püsivad sajualas nullilähedased ning teepinnal olev lube ja lörtsisegu loovad libeduse tekkeks soodsad tingimused.https://www.facebook.com/teeilmakeskus/posts/1888889407856096#w=500

Veel vaateid Tartust. Sellised teeolud põhjustasid Riia-Kastani ristil plekimõlkimise, kus õnneks keegi viga ei saanud.

Ohh, fotod Tartust! Nagu talvine muinasjutt, kuid pahupooleks on see, et ühtki sahka polnud tänavatel märgata. http://www.delfi.ee/article.php?id=84137752

Lumised teeolud tervitasid sõitjaid ka Vändra vallas. Ettevaatust liigeldes, varuge aega :)!

Pilt Tartumaalt, kus tihe sadu takistas liiklust. Maanteel olevat tempo läinud mitmeid kordi aeglasemaks, sest "suvitajad" olid hädas auto hoidmisega teel.

Esmaspäeva öösel lubatakse miinus kaheksa kraadi külma - ei maksa midagi loota, et saaks kohe vammused ära pakkida. Kas talv tuli, et jääda?http://www.delfi.ee/article.php?id=84137056

Selline memm meisterdati samuti valmis Viljandimaal. Vaata kui lahe müts, ainult et kust nii palju lund järsku alla sadas?

Libedus põhjustas liiklusõnnetuse Viljandist Imaverre viival teel. Autodes viibisid ka lapsed, kes õnneks viga ei saanud.http://www.delfi.ee/article.php?id=84137340

Delfi lugeja kasutas head ilma ära hoopis lastega memmede tegemiseks! Vinged käed!

Maanteeamet annab teada, et pärastlõunal on teekatted põhi- ja suurematel tugimaanteedel märjad või soolamärjad ja paljudes kohtades lumised. Tihedam lumesadu on läinud üle Lõuna-Eesti, seal on teedel rohkem lund ja sõiduolud eriti keerulised. Teedel püsib libeduse oht!