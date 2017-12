Lukas emakeele eksami hindamise muutmisest: aukartus ilusa keele ja õigekirja vastu peab alles jääma

Emakeele riigieksamisse sisse viidav muudatus, kus funktsionaalse lugemisoskuse osas ei hinnata enam õigekirja, ei tohi anda signaali, et õigekirjutamine ja ilus eesti keel ei ole enam tähtsad, ütles muuseumijuht ja endine haridusminister Tõnis Lukas.

Lukas leiab, et õigekiri kokkulepitud standardis on väga oluline, sest see on mingigi kokkulepe, vahendab ERR.

"Kokku leppida suulise teksti formuleerimises ehk ilusa eesti keele kõnelemises on palju raskem kui ilusa eesti keele kirjutamises. See teine nõuab rohkem enesedistsipliini ja n-ö tekitab rohkem aukartust traditsioonilise väljendusviisi suhtes. Seda aukartust keele ja traditsioonide suhtes peaks järgmistele põlvkondadele edasi andma," arutles ta.

Iseasi on Lukase sõnul see, kuidas panna inimesed arutlema nii, et tuleks tõesti välja, kas nad said tekstist aru, ilma et nad oleks krambis. "Et ei tekiks küsimust, kas nad üldse seda julgevad väljendada, et äkki nad kirjutavad midagi valesti."

Lukas rõhutas, et pedagoogika ongi tasakaalu kunst, ühtepidi nõudlikkuse ja teistpidi inimeste motiveerimise vahel ennast avama, et selguks nii reeglitest kinnipidamine kui ka arutlusvõime.

Lukas ei soovinud eksamikoostajaid kohe hukka mõista, saades aru, mis on nende eesmärk. "Mina ei lahendaks seda nii. Mina hindaks õigekirja nii funktsionaalse lugemise kirjalikus osas kui ka kirjandi osas."