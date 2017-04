Lugejad tulid riigi poolt rahata jäetud puudega inimestele appi

Eilse artikli peale rahata jäänud puudega inimestest reageerisid abivalmis Delfi ja Eesti Päevalehe lugejad, kes soovisid neid aidata. Kes pakkus, et neile võiks viia toidukraami, kes palus kontonumbrit, kes niisama kontakti.

“Lugesin teie artiklit puuetega inimeste kohta ja tekkis mure nende pärast ja soov neid kuidagi aidata. Kas läbi teie on võimalik nendega kontakti saada, et neid toiduga kuidagi abistada, et inimesed päris nälga ei jääks,” kirjutas lugeja Mario.

“Artikkel EPL-s kirjeldas hästi, kui raske on Eesti elu paljudele meist. Sooviksin tänases artiklis mainitud inimesi aidata rahalise ülekandega. Loodetavasti on aidata soovijaid rohkemgi,” kirjutas abistaja Maarja.

Mati Brobergi nõusolekul avaldamise tema kontonumbri, kuhu lugejad juba päeva jooksul abi kandma hakkasid. Samuti pakkus Põhja-Tallinna linnaosavalitsus talle täiendavat abi, nii et ta saab ka oma üüri ära maksta. “Tänud teile aitamast,” tänas Broberg. Tema sõnul on põhiprobleem aga endiselt riiklik süsteem ja seadused, mis on temasugused praegusesse olukorda jätnud.

Artiklis kirjeldatud 61-aastase Are puhul aga selgus üllatuslikult, et töötukassa oli tema teadmata talle veidi aja eest teinud ettemakse. Nagu kirjeldatud, Are tegi taotluse uueks töövõime ja puude hindamiseks juba 9. veebruaril. Kuna arstid tegid talle täiendavaid uuringuid, siis töötukassas otsuse tegemine venis. Lõpuks ta sai 4. aprillil kirja, milles teavitati, et talle määrati puuduv töövõime ja raske puue, aga, et raha aprilli eest tuleb alles 10. mail. Seega jäigi Are seda ootama. Nüüd selgus, et töötukassa oli talle siiski juba aprillis n-ö ettemakse maksnud, aga meest ennast ei olnud sellest teavitatud ja ta elas selle perioodi ilma rahata. Oma kontot mees niisama kontrollimas ei käinud, sest teadis, et viimane pension oli ammu läbi. “Teavitus oli neil küll null,” kahetses Are. Are arvas, et kuna tema sai oma raha nüüd kätte, siis tema asemel võiks abistada Matit.

Töötukassalt ei olnud võimalik ka nädala lõpu seisuga saada infot, kui paljudel inimestel on jäänud toetuste maksmisse rahalised augud sisse.

Mati Brobergi kontonumber on EE382200221021601461