Lugejad Stockholmist: "Ema, midagi on valesti, üks auto on lillepoti puruks sõitnud"

Lugejad kirjeldasid Delfile enda ja lähedaste kogemusi eilsest Stockholmi rünnakust.

"Laps oli täna Drottninggatani poe uksest väljumas kui turvamees teda tagasi suunas," kirjutas üks lapsevanem eile. Laps helistas emale. "Ema, midagi on valesti , üks auto on lillepoti puruks sôitnud," kirjeldas laps. Ema ütles vastu, et see ei klapi, kuna läheduses ei tohiks autod üldse sõitagi. "Turvamees ajas mind sisse tagasi koos teiste inimestega ja pani meid luku taha," kirjeldas laps.

Samal ajal ajas turvamees last koos teistega poe taharuumidesse. Siis kadus levi. Murelik ema sai lapsega uuesti ühendust alles siis, kui laps T-Centraleni rongijaama jõudis.

Et Drottninggatan ongi tuntud kuulsa poetänavana, olid teistegi pääsenute seiklused seotud poodidega. "Olime klassireisil. Läksime poest välja, meile jooksid vastu närvilised inimesed ja tagantpoolt tulid turvaautod," kirjeldab Herbert. Huvi oli esialgu siiski suur.

"Läksime lähemale asja uurima. Järsku hakkasid politseinikud karjuma ja kõik jooksid. Jooksime päris palju maad eemale ja seal jäime seisma. Umbes 10 minuti pärast aeti meid veel kaugemale ja nii järjest edasi. Lõpuks leidsime bussipeatuse ja sõitsime bussiga sadamasse. Buss oli rahvast pilgeni täis, aga keegi maha ei jäänud," meenutab Herbert.

"Tulime Stockholmi kruiisile ning šoppasime terve päev, ka sellel tänaval, kus tragöödia juhtus," kirjeldavad ühises kirjas Jessica ja Ergo. "Mingi hetk hakkasime tagasi liikuma tänavale, kus sündmus toimus. Olime juba peaaegu kohal, kui otsustasime 10 meetrit enne peatänavale jõudmist kebabiputkas kerged eined teha. Järsku jooksid kebabiputkasse hüsteerias inimesed. Jooksin välja ja nägin tossu. Arvasin, et kuskil on õhatud pomm," kirjeldavad pealtnägijad.

"Rahvas hakkas karjudes jooksma, mina koos nendega. Minu kaaslane oli sellel ajal kebabiputka ees, et uurida, mis toimus, seega kaotasin temaga kogu selles hullumajas korraks kontakti. Jooksime massiga ühte hotelli varjule, endiselt teadmatuses, mis juhtus. Inimesed meie ümber nutsid ja olid paanikas. Õnneks jõudis sinna ka minu elukaaslane," meenutab Jessica.

"Nägime eemalt vähemalt kahte verist inimest maas lebamas ning kuulsime igalpool sireene ja nägime enda kohal kopterit. Tol hetkel oli kõik just juhtunud ning politsei polnud veel kannatanute/surnute juurde jõudnud. Úhel hetkel hakkas jälle kogu mass hüsteeriliselt jooksma ja karjuma. Jooksime kogu elu eest ning märkasime kaaslasega, et üks mees avas ühe maja sisehoovi, kuhu ta meid varjule kutsus. Koos meiega sisenes veel sinna paar inimest, ülejäänud rahvas jooksis hüsteerias edasi. Sattusime ühte büroohoonesse, kus kogu meeskond meid soojalt vastu võttis. Mõne aja pärast nägime akendest, et ainult politseinikud kõndisid tänaval ringi. Aknast paistsid ka kolm surnukeha, millel olid katted peal. Tekkis paanika, kuna saime aru, et olime otse sündmuskohal ning kuulsime erinevaid kuulujutte, et metroos ja teistel tänavatel toimus tulistamine. Kartsin, et tulistaja võib ka meie hoonesse sisse tungida."

Paanika millalgi siiski vaibus. Politsei andis varsti teada, et keegi ei tohi mingil tingimusel hoonest väljuda. "Istusime antud büroos umbes kaks tundi. Terve aeg kõik suhtlesid oma lähedastega ja vaatasid pingeliselt uudiseid. Politsei andis meile lõpuks teada, et peaksime evakueeruma. Kõndisime välja ning nägime ka palju teisi inimesi, kes väljusid kauplustest, büroodest jne. Väga kõhe oli. Kuna laeva väljumiseni oli jäänud pool h, otsustas üks bürootöötaja meid abistada ja aidata meil taksot leida. Muidugi me seda ei leidnud ning lõpuks hakkasime autosid peatama, et ikka laevale jõuda, kuna saime teate, et laeva väljumine lükkub edasi ja meil on ikka võimalus sinna jõuda."

"Tahame selle kirjaga eelkõige tänada firmat, kes võttis meid nendel kohutavatel hetkedel enda kontorisse varjule ning Tallinkit, et ta tuli kesklinna lõksu jäänud reisijatele vastu ja ootas meid ära," lisavad Jessica ja Ergo.