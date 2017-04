Lugejad Stockholmist: "Ema, midagi on valesti, üks auto on lillepoti puruks sõitnud"

Lugejad kirjeldasid Delfile enda ja lähedaste kogemusi eilsest Stockholmi rünnakust.

"Laps oli täna Drottninggatani poe uksest väljumas kui turvamees teda tagasi suunas," kirjutas üks lapsevanem Delfile. Laps helistas emale. "Ema, midagi on valesti , üks auto on lillepoti puruks sôitnud," kirjeldas laps. Ema ütles vastu, et see ei klapi, kuna läheduses ei tohiks autod üldse sõitagi. "Turvamees ajas mind sisse tagasi koos teiste inimestega ja pani meid luku taha," kirjeldas laps.

Samal ajal ajas turvamees last koos teistega poe taharuumidesse. Siis kadus levi. Murelik ema sai lapsega uuesti ühendust alles siis, kui laps T-Centraleni rongijaama jõudis.

Et Drottninggatan ongi tuntud kuulsa poetänavana, olid teistegi pääsenute seiklused seotud poodidega. "Olime klassireisil. Läksime poest välja, meile jooksid vastu närvilised inimesed ja tagantpoolt tulid turvaautod," kirjeldab Herbert. Huvi oli esialgu siiski suur.

"Läksime lähemale asja uurima. Järsku hakkasid politseinikud karjuma ja kõik jooksid. Jooksime päris palju maad eemale ja seal jäime seisma. Umbes 10 minuti pärast aeti meid veel kaugemale ja nii järjest edasi. Lõpuks leidsime bussipeatuse ja sõitsime bussiga sadamasse. Buss oli rahvast pilgeni täis, aga keegi maha ei jäänud," meenutab Herbert.