LUGEJA VIDEO | Hetked pärast tulistamist südalinnas: Taavi Sõnajalg lahkub sündmuskohalt

Amatöörvideost näeme hetki pärast laupäeva varahommikust tulistamist, kui ärimees ja mõjuka kristliku äriperekonna liige Taavi Sõnajalg tüli lahenduseks autost oma relva võttis ja üht teda rünnanud meest kätte tulistas.

Videos kõnnib isik püstipäi ja sirge seljaga, paremas käes paistab tume ese. Politsei usub, et Taavi Sõnajalg oli tulistamise hetkel narkootilise aine mõju all, tema advokaat Sven Sillar ütles täna Delfie, et "talt leiti narkootikumide tarbimise jälgi". Taavi Sõnajalg on praegu kaheks kuuks vahi alla võetud.