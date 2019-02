Lugeja: sama firma sõidutab Märjamaal ka lapsi katkise bussiga

"Õhuti lapsi koju viies on buss paksult heitgaase täis ja bussis külm. Samuti ei toimi bussil sidur ja bussijuht vahetab käike ainult gaasiga mängides," kirjeldas ta.

Hiljuti avastati Harku vallas toimunud reidi käigus, et kaheksast kontrollitud koolilapsi vedanud bussist seitse ei vastanud nõuetele. Avastatud probleemide hulgas olid näiteks siledaks kulunud rehvid, vigane pidurisüsteem, katkised turvavööd või avanematu avariisüsteem.



Jaanuaris kirjutas toimetusele samuti üks Harku valla lapsevanem, kelle sõnul on koolibussidega alailma mingi probleem: need on katki, külmad ja vahel isegi ütlevad tee peal üles.