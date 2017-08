Lugeja küsib: kus on Savisaare biooniline jalg, mille ostuks annetati ligi 27 000 eurot?

Aasta tagasi tegi Lasnamäe linnaosavanem Maria Jufereva Edgar Savisaare toetajatele üleskutse koguda raha mehele bioonilise jala ostmiseks. Annetuste kogumise tarbeks loodi isegi MTÜ Jalg Alla. Vene Delfi lugeja aga küsib, miks Savisaar oma jalga ei kasuta.

Lugeja sõnul on kahtlane, et aasta pärast annetuste kogumist ei kasuta Savisaar enda bioonilist proteesi, vaid liigub avalikes kohtades endiselt ratastooli abil ringi. "Ma ei oodanud sellist pettust," vahendab venekeelne Delfi lugeja sõnu.

"Võib-olla ta ei vajanudki seda, kuid miks siis Jufereva kogus raha millegi jaoks, mida pole tarvis," on lugeja hämmingus. Ta küll ise proteesi jaoks raha ei annetanud, ent teab nii mõndagi murelikku, kes heauskselt raha välja käis.

Maria Jufereva ütles vene Delfile, et biooniline jalg sai küll soetatud, ent selle kasutamise kohta ta kommentaare ei jaga. "Tänan kõiki neid, kes polnud ükskõiksed. Teie toetus on Edgarile oluline," ütles Jufereva, kuid lisas, et lugeja küsimusele pole tal midagi vastata. "Tervise teema on väga delikaatne ja isiklik," ütles Jufereva.

Novembris postitas Savisaar Facebooki pildi, kus seisab kahel jalal. "Minu esimesed sammud minu uue jalaga saidki Helsingis tehtud. Tänu inimestele, kes toetasid mind MTÜ Jalg Alla kaudu, on üks minu unistustest täitunud. Kolme kuuga tegime imet. Olen teile kõigile tänulik," kirjutas Savisaar sotsiaalmeedias.

MTÜ Jalg Alla teatas jaanuaris, et kolme kuuga suudeti kokku koguda pea 27 000 eurot.