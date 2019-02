Lugeja imestab: miks Hiiumaa ja mandri vahet sõitvad praamid pidevalt hilinevad, aga Saaremaa liinil püsitakse graafikus?

Üks hiidlane kirjutas Facebooki grupis Hiiumaa Heaks, et laevad kodusaare ja mandri vahet hilinevad. "Arupärimisele vastas praamid.ee info, et on kõva tuul ja jää liigub ning looduse vastu ei saa. Terve nädal? Kuhu see jää siis liigub," imestab ta. "Pidev hilinemine 25 minutit, kuid eile hommikul lausa 45 minutit!"

Ta lisab, et jääkaardil paistab, et Saaremaa liinil on sama paks jää, ent seal püsib praam graafikus. Ta muretseb, kas peagi on olukord, kus laev seisab, Hiiumaa ja mandri vahet ei saagi sõita.

TS Laevade juhatuse liige ja laevandusosakonna juhataja/peakapten Guldar Kivro ütleb Delfile, et ilmastikuolud nagu tugev tuul ja tugev pakane, on raskendanud navigeerimisolusid Rohuküla-Heltermaa liinil rohkem kui Virtsu-Kuivastu liinil. "Rohuküla-Heltermaa liinil on vaja läbida Rukki kanal, kanali otstes on veetase madalam ning tugeva tuulega kuhjub kanali otstes jää kokku. Seal on jää paksus ligi 50 sentimeetrit, mujal hetkel umbes 30 sentimeetrit. Tuule kiirus eile 20 m/s," räägib ta.

"Sellise paksu jää tõttu ei sõida laev kanali alguses ja lõpus kiiremini kui 3-4 sõlme. Kogu reisi vältel teevad laevajuhid otsuseid lähtudes reisijate turvalisusest ning eesmärgist tagada ohutu ülesõit. Lisaks mõjutavad jääolud Virtsu-Kuivastu liini vähem selle tõttu, et laevad sõidavad tihedamini."

Praeguste talviste ilmaolude tõttu on Rohuküla-Heltermaa reisi pikkus olnud tema sõnutsi keskmiselt 16 minutit pikem. "Juhul kui reis võtab kauem aega, teavitab kapten kõiki reisijaid reisi alguses. Positiivne on see, et kõik väljumised on olnud graafikujärgsed."