LUGEJA FOTOD | Tallinna Pärnamäe Rimi külmlettides haigutab tühjus

Delfi lugeja külastas täna õhtupoolikul Pirita linnaosas asuvat Pärnamäe Rimi kauplust ning avastas imestust, et paar tundi enne poe sulgemisaega haigutab külmlettides tühjus.

"Kell on alles 21.02, aga külmletid on täiesti tühjad. Ei ühtegi jäätist, kala, ei midagi," sõnas lugeja tänaõhtust külastust kirjeldades. "Veel rohkem ajas mind imestama, et iseteeninduskassad olid ka kinni," jätkas lugeja.

Piltidelt on tõesti ka näha, et jääga täidetud lett, kuhu tavapäraselt pannakse värske kala, on täiesti tühi. Niisamuti on tühjad külmikud, kus harjumuspäraselt asub jäätis ja muud külmutatud tooted.