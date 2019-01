LUGEJA FOTOD | Politsei Tammsaare teenindus on rahvast pungil. PPA: täna on aasta alguse kohta tavapärane koormus

Delfi lugeja sõnul on Tammsaare teeninduses meeletu ootejärjekord, et dokimendipilti teha. Parkimiskohti pole ning pildiootejärjekord ei liigu kuhugi. "Kogu olukord on organiseerimata ja muserdav," kirjeldab lugeja ning soovitab Tammsaare teenindusse minemist vältida. "Kui aeg kirja panna, siis ilma piltideta minna ei soovita, äkki jääb veel ajast ilma," lisab ta.

Põhja prefektuuri teenindustalituse juhataja Tiina Rekkaro sõnul on Tammsaare teeninduses aasta alguse kohta tavapärane koormus ning ka ooteajad ei ole kuidagi erakordselt pikad.

"Kõige pikemad ooteajad on täna olnud kuni 41 minutit," täpsustab Rekkaro. Küll läheb veidi kauem aega fotobokside juures, kuna kasutatakse uusi hõiveseadeid ja inimestel ei õnnestu nende kasutamine kohe esimesel katsel. "Katsume olla fotobokside juures maksimaalselt kasutajatel abiks, et piltide tegemine ja sõrmejälgede hõivamine sujuks," ütleb teenindustalituse juhataja.