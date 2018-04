LUGEJA FOTO | Tühja neist seadustest: Mihhail Kõlvart lobises autoroolis telefoniga!

Tähelepanelik Delfi lugeja saatis ülesvõtte Tallinna tänavailt, kus on näha, et Tallinna linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart rääkis autoroolis mobiiltelefoniga.

"Nägin teisipäeval Tallinnas Tulika, Endla ja Sõpruse puiestee ristmikul Mihhail Kõlvartit, kes lobises autot juhtides mobiiltelefoniga," kirjeldas lugeja nähtut.

Linnavolikogu esimees Kõlvart möönis, et tõesti kasutas sel päeval autoroolis telefoni. "Mul on kahju, et tol päeval vastasin telefonikõnele kiireloomulise asjaoluga tegelemiseks ega kasutanud handsfree seadet," ütles Kõlvart Delfile.

Ta rõhutas, et autoroolis kõrvaliste asjadega tegelemine ei ole ohutu. "Telefoni kasutamine roolis sellisel viisil ei ole õige," lisas Kõlvart.