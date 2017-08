LUGEJA FOTO | Parema parkimise eest seisev Keskerakonna buss hõivas invakohad

Delfi lugejale jäi Lasnamäel silma invakohtadele pargitud Keskerakonna kirjadega buss, millele trükitud nii eesti kui ka vene keeles oma eesmärk: "Seisan Lasnamäe ühistranspordi ja parema parkimise eest". Kurioosne on aga asjaolu, et buss hõivas osaliselt kaks invaliididele mõeldud parkimiskohta.

"Kas see on Keskerakonna "parem parkimine", et vilistame kõigile teistele parkijatele, aga parkijal on õigus kõiki seaduseid rikkudes parkida?" küsib lugeja.

Keskerakonna pressiesindaja Andre Hanimägi sõnul võib probleem olla selles, et eelnevad autod on oma parkimisega üle läinud ning jadamisi on järjest viga jätkatud. "Tundub, et see buss pole sinna üldse statsionaarselt pandud. On korraks nii pargitud ja keegi tegi kiire klõpsu," ütles Hanimägi.