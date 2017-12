LUGEJA FOTO | Kiirdokumentide taotlejad on toonud PPA esindusse mitmetunnised järjekorrad

Kiirkorras passide ja ID-kaartide taotlejad on toonud Tallinnas politsei- ja piirivalveameti (PPA) Tammsaare tee esindusse järjekorrad, nii et ooteaeg ulatub kolme-nelja tunnini.

Tammsaare teeninduse peaspetsialist Lea Soodla ütles Delfile, et kõik süsteemid töötavad ja maksimaalne ooteaeg on olnud kuni kolm tundi. Delfi lugeja kinnitusel on ooteaeg ulatunud isegi nelja tunnini.

„Hästi palju on kiirpasside taotlusi, dokumentide taotlusi, ka kättesaamisi,” sõnas Soodla. Kiirdokumentide taotlemise suure arvu põhjust PPA kindlalt öelda ei saa, kuid võib arvata, et kodumaale naasnud väliseestlased uuendavad agaralt dokumente.

Soodla sõnul ei tulene pikad ooteajad kindlasti PPA töötajate puhkustest, vaid pigem tõsiasjast, et sel nädalal on ainult kolm tööpäeva. Klientide arv on tema sõnul jõulude ja aastavahetuse vahelisel nädalal igal aastal väga suur.

PPA soovitab inimestel jälgida oma dokumentide kehtivusaega ja mitte jätta passi või ID-kaardi vahetust viimasele minutile, vaid teha seda aegsasti.