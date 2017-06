LUGEJA FOTO | Hõberemmelga mälestuseks süüdati küünlad

Eile võeti pärast pikka politseioperatsiooni puukaitsjate silme all Haabersti ristmiku hõberemmelgas maha. Puu endise asukoha juures süüdati õhtul küünlad.

Peale küünalde oli remmelga endisele kasvukohale asetatud ka rahutuvi pilt, millel eesti, inglise ja vene keeles rahusõnumit jagati.

Haabersti ristmiku hõberemmelgat plaaniti langetada juba varahommikul, kuid puu kaitseks ronisid kaks meeleavaldajat puu otsa. Kokkuvõttes kulus puu mahavõtmiseks umbes kaheksa tundi.

Tallinna linn on võtnud vastu otsuse rekonstrueerida Haabersti ristmik, et suurendada selle läbilaskevõimet ja vähendada liiklusummikuid, ning seda otsust on juba asutud ellu viima.

Puukaitsjad olid alates mai lõpust Paldiski maanteel laagris Haabersti ringi lähedal kasvava hõberemmelga juures, et avaldada meelt tee-ehitusele ette jääva puu mahavõtmise vastu.