LTKH palub hooldusravikliiniku patsiente gripi tõttu mitte külastada

Lääne-Tallinna keskhaigla (LTKH) palub Õismäe teel asuva hooldusravikliiniku patsiente gripi tõttu mitte külastada.

Ajutine külastuskeeld on kehtestatud selleks, et hoida ära viiruste võimalik levik haigla üksuses, kus on kõige enam riskirühma kuuluvaid inimesi. Patsientide külastamine on taas lubatud, kui gripi kõrghooaeg taandub. Sellest antakse jooksvalt teada.

Hooldusravikliinikus viibivatele patsientidele on lubatud tuua pakke, mille saab jätta administraatori kätte. Pakke võetakse vastu tavapärastel külastusaja tundidel esmaspäevast reedeni kella 15–18 ning nädalavahetustel ja riiklikel pühadel kella 10–18.30.

Teistes LTKH raviüksustes on külastamine praegu lubatud, kuid haigla paneb inimestele südamele, et haiglas viibivaid lähedasi võib külastada üksnes siis, kui ollakse terve. Haigusnähtude ilmnemisel tuleb külastamisest loobuda.