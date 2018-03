Lõuna prefektuur leidis kõige kannatlikuma kliendi politseimajas: vanadaam ootas passi järjekorras viis tundi

Järjekorras oodanud proua vaatas, et tema numbriks on 690, ent tegelikkuses oli sildil 069

Lõuna prefektuur jagab oma sotsiaalmeedias lugu ühest vanadaamist, kes ootas passijärjekorras pea terve päeva. Selgus, et proua oli prillid koju unustanud ja nägi järjekorranumbrit valesti.

13. märtsi ennelõunal saabus politsei- ja piirivalve (PPA) Tartu esindusse proua, kes võttis järjekorranumbri ja asus oma korda ootama. Kannatlik proua ootas oma korda kuni kella neljani õhtul. Siis tõusis ta pingilt ja küsis: "Tütreke, millal siis minu kord on?"

Selgus, et daami number oli 069, aga tema oli oodanud tabloole numbrit 690.

Lõuna prefektuur lisab, et tegu on kõige kannatlikuma kliendiga, keda politseimajas kunagi nähtud. Kommentaariumis täpsustasid nad, et lõpuks sai vanadaam dokumendid tehtud ja pikk ootamine tasus end siiski ära.