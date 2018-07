Lõuna prefekti asetäitja: enesetappude ja mõrvade ära hoidmiseks Tartu arestimajas tuleks kambrid ära remontida ja valve ümber korraldada

Täna Tartu arestimajas toimunud mõrva valguses tunnistab Lõuna prefekti asetäitja Indrek Koemets, et oleks vaja kaasajastada kõik arestimaja kambrid ja muuta nendes olevate kaamerate jälgimine tihedamaks.

Koemetsa sõnul ehitatakse juba praegu Tartu arestimaja ühte korrust kõige kaasaegsemate standardite järgi ümber, nii et kambrites ei oleks võimalik ennast vigastada ega end üles puua.

"Remondiküsimustes on muidugi pingeread ja järjekorrad," lisas ta siiski. "Kui selgub, et ruumide seisukord võimaldaks selliste juhtumiste kordumist, on äkki võimalik, et juba järgmisel aastal saame remonti jätkata," loodab Koemets.

Möödunud aastal poos samas Tartu arestimajas ennast üles samuti vahi all viibinud kinnitpeetav. Selle tagajärjel muutus Koemetsa sõnul lihtsamaks kambrite jälgimiseks kaamerate kasutmaine, mille osas õiguskantsleri büroo oli inimeste privaatsusküsimuse tõttu sinnani olnud kahtleval seisukohal.

Kambris olevate kaamerate pilti praeguste võimaluste ja töökorralduse juures pidevalt jälgida pole siiski võimalik. Reedel arestimajas toimunud mõrva ajal olid kmbris toimuvat jälgima pidanud arestmaja töötajad Koemetsa sõnul hõivatud teiste tööülesannete täitmisega ja seetõttu jäi juhtunu esialgu märkamata.