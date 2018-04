Lõuna-Eesti ägab maastikupõlengute käes: põleb kümneid hektareid, eile sai põletushaavu inimene, täna põles juba mets

Ka Lääne-Eesti päästekeskusest öeldi Delfile, et kulupõlenguid on väga palju. Pärnumaal põles täna kulupõlengu käigus maha laut. Põlengud on süttinud nii lõkkest kui seetõttu, et inimesed teadlikult hakkavad kulu põletama – see tegevus on aga palju aastaid Eestis täiesti keelatud. Samas on kulu täna süttinud ka maha kukkunud elektriliinidest.

Põhja päästekeskusest märgiti, et kulupõlenguid on kevade kohta tavapäraselt. Õnneks midagi märkimisväärselt suurt pole olnud.