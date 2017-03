Lotte lasteaed alustab Kadrioru vanas mõisahoones juba sel sügisel

Tallinna linnavalitsus saatis täna linnavolikokku otsuse eelnõu, mille kohaselt asutatakse 1. maist Lotte lasteaed, mis avab Kadriorus Koidula 23 uksed juba sel sügisel.

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on kesklinn kiirelt arenev piirkond, kus elanike ja laste arv on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud, 1. märtsi seisuga on Kesklinna linnaosas 61 947 elanikku.

„Lasteaiahoone rekonstrueerimist ja juurdeehituse rajamist alustati juba möödunud aasta septembris. Investeeringute kogumahuks on kavandatud 2,7 miljonit eurot, milles sisaldub ka ruumide sisustus, liitumised tehnovõrkudega kui ka õuealale rajatavad mänguväljakud,“ nentis Kõlvart. „Ehitustööde valmimise tähtaeg on tänavu 31. juuli ja lasteaed on valmis lapsi vastu võtma tänavu oktoobris.“

Koidula 23 asutatava lasteaia hoone ehitab AS Remet. Lasteaiahoones on rühmadele eraldi mängu- ja magamisruumid ning riietus- ja tualettruumid. Hoonesse on kavandatud eraldi saal. Lasteaial on köök ja vajalikud abiruumid. Õuealale on planeeritud mänguväljakud, paviljonid ja muu vajalik inventar.

Lasteaias on kavas avada kuus rühma kuni 132 lapsele. Rühmad komplekteerib lasteaia direktor Tallinna hariduse infosüsteemi andmete alusel pealinna lasteaedades järjekorras olevatest lastest. Seejuures lähtutakse linna üldisest taotluste esitamise ajalisest järjestusest ning koha soovimise ajast.

Tallinna linna eelarves on kavandatud lasteaiale majandus- ja personalikuludeks 128 200 eurot. Sellele lisandub lastevanemate makstav kohatasu ja laste toitlustustasust. Eelarvevahendid on kavandatud eeldusega, et asutuse direktor asub tööle 1. mail, majandusjuhataja ja õppealajuhataja 1. septembril ning ülejäänud personal alates 1. oktoobrist.