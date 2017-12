Lotoga üle 300 000 euro võitnud Harjumaa pensionäril tuli pisar silma: majanduslik seis oli tõesti pingeline

Eelmisel reedel võitis Harjumaal elav pensionär Eurojackpotiga 321 831,80 eurot.

Naine rääkis võitu vormistades, et elab koos tütre perega ning pere rahaline olukord on olnud pigem pingeline - oma keerulisest elust kõneledes tulid pisarad silma nii naisel endal, kui ka lapselapsel ja võitu vormistanud lototöötajal.

Naine Eesti Loto teatel ka, et vahetult pärast loosimist - kuuldes, et Eestis on nädala jooksul võidetud juba teine suur võit – pahandas ta omaette, et kõik muudkui võidavad. Seetõttu ei uskunud naine oma kõrvu, kui eile müügikohas piletit kontrollides kuulis, et just tema piletil on suurem võit. Ei uskunud ka siis, kui koos lapselapsega koju jõudes arvutist võidunumbreid uuris. Ja selle öö veetis vanaproua unetult.

Võitja on olnud järjepidev lotomängjija, kes on võimalusel alati ostnud ühe pileti nii Bingo lotot, Vikinglottot kui Eurojackpoti. Suurimaks võiduks seni on naisel olnud Eurojackpotiga sel aastal võidetud 8 eurot.

Võidurahaga plaanib naine tasuda oma tütre pere eluasemelaenu, ning toetada oma teist last ning lapselapsi.