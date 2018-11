Loote kromosoomuuring NIPTIFY muutub Lastefondi toel rasedatele tasuta kättesaadavaks

Terve lapse sünd peab olema mitte ainult pere, vaid ka riigi jaoks prioriteet, mistõttu on oluline, et loote kromosoomhaiguste riski hindav test oleks riskigruppi kuuluvatele ja ka kõikidele teistele naistele tasuta kättesaadav. Siinkohal on Lastefond kindlasti teerajajaks.“

Krjutškov lisas, et kuigi esmalt tehakse tasuta teste vaid TÜ Kliinikumis arvel olevatele rasedatele, siis kättesaadav on see test kõigile rasedatele üle Eesti: „Selle kohta tasub infot küsida lähimast naistekliinikust.“

Lastefondi strateegiajuht Küllike Hein avaldab koostöö üle rõõmu: „Meil on äärmiselt hea meel, et saame kaasa lüüa ennetustegevuses, sest tavaliselt on meie kampaaniad ja projektid suunatud tagajärgedele ning tulekahjude kustutamisele.“ Ta avaldab lootust, et fond saab tulevikus veelgi enam sarnastele tegemistele õla alla panna.

Enne koostöölepingu sõlmimist maksis üks välismaine NIPT analüüs Lastefondile 366 eurot, millele lisandus käibemaks. Seevastu NIPTIFY kasutamine tähendab Lastefondile väga olulist rahalist kokkuhoidu, sest annetustega kogutud raha hind on kõrge. Samuti ei liigu tulevikus patsientide nimelised vereproovid ja suured summad enam riigist välja.

Et aidata kaasa veel sündimata lapse ja lapseootel oleva naise testimise turvalisusele, toetab Lastefond heade annetajate toel Tartu Ülikooli Kliinikumis NIPT testide eest tasumist 2019. aasta lõpuni. Maksimaalne toetussumma on 120 000 eurot aastas.Info toetusprojekti kohta

SA TÜ Kliinikumi Lastefond on vanimaid ja suurimaid üle-eestilisi lastehaiglate juures tegutsevaid heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku üle nelja ja poole miljoni euroga.



