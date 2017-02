Loone: Trump on valmis Venemaaga Ukraina üle läbi rääkima

Välisminister Sven Mikser (SDE) küsis vastu, et kui Trump tahaks kokkulepet teha Venemaaga, siis mida saaks Venemaa vastu pakkuda. Mikser leidis, et Venemaal pole väga palju, mida vastu pakkuda.

Mis puudutab Ukrainas ägenenud sõjategevust, siis ütles Mikser, et kirjutas täna alla otsusele anda Ukrainale humanitaarabiks 400 000 eurot.

Kui Loone arvas, et sanktsioonid pole Venemaale mõjunud, siis ülejäänud saatekülalised arvasid vastupidist. Kaitseminister Margus Tsahkna (IRL) ütles, et sanktsioonid on mõjunud. Tema sõnul näeme, kuidas Venemaa arendab sõjalisi võimeid NATO idapiiri taga.

Sel aastal toimub õppus Zapad 100 000 mehega. Valgevene president Aleksandr Lukašenko on Tsahkna sõnul põhjusega närviline, sest Venemaa on tellinud Valgevenesse 4000 raudteealust sõjamaterjali transpordiks, kui tavalisel aastal tellitakse kümneid kordasid vähem.

Ka EKRE liige Henn Põlluaas leidis, et sanktsioonid on mõjunud ja pidurdanud Venemaa relvastumist. Venemaa üritab Euroopa riikide vahele kiilu lüüa, mida Põlluaasa sõnul lubada ei tohiks, vaid sanktsioonid peavad püsima jääma.

Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet (RE) hoiatas, et kui populistlike jõudude survel Euroopa Liit laguneb, pole Eestil sellest midagi head oodata. "Pole kahtlust, et vaakumit ei teki, vaid vaakumi täidavad ülejäänud jõukeskused. Tasub meelde tuletada Eesti asukohta ja ajalugu," ütles Paet.

Ebaselgus USA suhtes võimaldab Paeti sõnul Euroopas teha asju, mida pole varem tehtud, ehk panustada rohkem oma kaitsevõimesse.

Andres Herkel (VE) leidis, et populismi tõusu juures tasub ka peavoolupoliitikutel kriitiliselt peeglisse vaadata. Ta tõi näiteks Prantsuse konservatiivse presidendikandidaadi Francois Filloni värske korruptsiooniskandaali, mis on vaid Filloni enda, mitte populistide süü.

Foorum: Mida Trump teeb?

Põlluaas: rahulolematus, sest EL polnud võimeline end muutma. Prantsusmaa väljaastumine NATOst oleks väga kahetsusväärne. Venemaale tuleb vastu astuda.

Herkel: peame oma hääle kuuldavaks tegema. Euroopa institutsioonides on kritiseerimisväärset.

Tsahkna: meie roll on Euroopas tervet mõistust tuua. Brüssel on jäänud pisut kaugel. Meie huvides tugev ühtne Euroopa ja läänemaailm laiemalt. Putini huvides nõrk lääs. Meie tervemõistuslik hääl on oluline. Eesistumise ajal saame seda kasutada.

Paet: Eesti elulistes huvides, et Euroopa püsiks tugevana. Vastupidine stsenaarium on meile igal juhul halb. Neid tendentse Euroopas tuleb võtta tõsiselt, aga mitte alla anda.

Mikser: väljakujunenud maailmakord on meid päris hästi teeninud. Arvata, kui maha lammutada kogu julgeolekuarhitektuur maailmas, siis me ei peaks seda manama. Trump demokraatlikult valitud, töötame temaga koos, et see maailmakord säiliks. Brexiti motivatsioon oli võibolla ihalus suveräänsuse järele, Trumpi puhul sotsiaalmajanduslik asi tähtsam.

Loone: nõus, et Venemaaga tuleb rääkida. Selle rääkimisega kiire, kui soovime lahendusi, mis sobivad meile ja Venemaale. Prantsusmaale tagasi tulles üks Le Peni lubadus NATOst lahkumine. Peamegi olema vaiksed, sest me ei tea, mis jõujooned peatselt on. Prantsusmaast ei saa üle ega ümber. Euroopa Liit meile mingis ulatuses kasulik. Euroopa saab püsida vaid siis, kui võtame tõsiselt antiglobalistlikku kriitikat. Kui meie ja Euroopa Komisjon seda ei kuula, siis selline Euroopa lõppeb varem või hiljem.

Tsahkna: K9 hinda pole võimalik öelda enne lepingu sõlmimist. Toome maailma tipprelvastuse Eestisse. See on võimas relv. Liitlaste raskerelvastust vaja, sest Venemaaga tuleb rääkida jõupositsioonilt. Kas 1200 või rohkem liitlaste sõdurit, see ei tasakaalusta tegelikku jõudu. Küsimus hinnas, mida Putin peab maksma, kui ta tulistab mõnele Briti sõdurile kuuli kõhtu. See on väga kõrge hind. Kolm aastat tagasi ütles Reinsalu ameeriklastele, et ärge viige tanke Euroopast ära, vaid tooge Balti riikidesse.

Herkel: sügavalt peavad peeglisse vaatama ka populistide oponendid. Filloni korruptsiooniskandaal tuli temast endast, mitte Le Penist. NATO vägede kohaolulu vaja, et kui tuleb Zapadi õppus, siis on ikka vaja küll. Selle taustal tahaks kiita seniseid otsuseid, mis kaitsevallas tehtud, et oleme hoidnud seda joont palju paremini. Ka kaitseväel ja kaitseministeeriumil peab olema tsiviilkontroll, aga põhimõtteliselt on suund õige.

Põlluaas: Kui siia tuuakse 1000 meest ja meie piiri taga 100 000, siis millest räägime. Teisalt pole põhjust arvata, et Trump lepib Venemaaga kokku ja tehakse diile üle meie. Trump öelnud, et ei tagane transatlantilistest suhetest ja NATOst. Märgiline oli tema vastus, kui Vene lennukid pikeerisid USA sõjalaeva üle. Siis lubas ta Venemaale helistada ja öelda, et jäta järgi. Kui ei jäta, siis vastaks täie võimsusega. Trump on selline juht, kes ei lase endale midagi peale suruda ega pähe istuda. Ta vastab adekvaatselt. Hirmutamine, et mis tulevikus võib juhtuda, siis Venemaa suhtes on silmad avanenud.

Paet: ELi 28 liiget on globaalne jõud. Kui Brexit ja Le Peni tulemusel EL nõrgeneb või laguneb, pole Eestil midagi sellest võita. Pole kahtlust, et vaakumit ei teki, vaid vaakumi täidavad ülejäänud jõukeskused. Tasub meelde tuletada Eesti asukohta ja ajalugu. Ebaselgus USA suhtes võimaldab Euroopas teha asju, mida pole varem tehtud, ehk panustada rohkem oma kaitsevõimesse. Seda tuleks ära kasutada. Populismi võidukäik ei kesta lõpmatuseni. Ka Prantsusmaa puhul on mu tunne, et valimisteni mõni kuu aega, aga tõusma hakkab vastusuund Le Penile, Euroopa koostöö suund.

Loone: lääne ühtsus oluline, aga me ei tea, milliseks kujuneb lääne konsensus. Kui võidab Le Pen... Trump ja Brexit on antiglobalistlik jõud. Protest on globalismi vastu, riikidel on vaja oma raha, riigid on otsustajad ja iga jõud, kes tuleb selle programmiga, võidab Euroopas valimisi. Nende valitsuste huvi pole külma sõjaga jätkumine, vaid kokkulepe. Meile oluline, kuidas teha, et ohus poleks meie iseseisvus.

Mikser: keegi meist ei pea Putinit irratsionaalseks. Kui ta näeb enda vastas segadust ja otsustamatust, siis tuleb nõrkust ära kasutada. Kui ta näeb vastu kindlameelsust, on ta heidutatav. Heidutuse eesmärk on sõda ära hoida. Trumpi suhtes tuleb võtta tõsiselt neid otsuseid ja tviite, mis puudutavad USA välispoliitikat. Peame töötama kongressi ja meie olukorda mõistvate inimestega uues administratsioonis.

Tsahkna: saame viia ellu plaane, milles kokku lepitud. Väed juba saabumas meile, Lätti ja Leetu. Need on reaalsed otsused, mida viiakse ellu. Neid otsuseid pole keegi tagasi võtnud. Mattis öelnud, et USA kohalolu peab säilima. Olen nõus, et olemas on eliidivastasus. Tuleb teha praktilisi samme, tõsta kaitsekulusid Euroopas. See teeema, mida saame lauale tõsta.

Paet: praegu Euroopas 5 suurt kriisi, see enneolematu. See on tekitanud keerulise olukorra. Eesti peaks tegema kõik, et EL püsiks koos. Meil ka eesistuja roll. Ka varasemad USA presidendid lootsid Venemaaga paremaid suhteid. Tulemus, mida näeme. Pole väga illusioone, et Trump reaalselt suudaks suhetes Venemaaga teha kannapööret.

Mikser: Kui suudame panna muret tundma oluliste partnerite liidreid, et nad teeksid vajalikke otsuseid, on see hea.

Herkel: Euroopat on koos hoidnud sanktsioonide osas Venemaa tegevus. Pettumus oli Euroopa käitumine Gruusias ja Ukraina sõja alguses, samuti Süürias. Mõtleme liiga palju, mis Trumpi või Putini peas toimub. Euroopa valimised on suur küsimus. Maailm on muutuste teel. Rahulolematus poliitiliste eliitidega võib tuua Le Peni edu. Retoorikas on ta Putini otsene liitlane. Peame püstitama küsimuse, mida meie Eestis teha saame. Küsimused, kas lääs püsib ühtsena, milliseks kujunevad USA ja Euroopa suhted. On meie tarkuse küsimus, kuidas Euroopas ja mujal esile tungivat rahulolematust eliidiga suudame kanaliseerida nii, et inimestel püsiks usk iseseisvusse, demokraatiasse ja paremasse maailma.

Mikser: sanktsioonidel olnud märkimisväärne mõju. Poliitilises mõttes on Euroopa ühtsuse püsimine Putinit ebameeldivalt üllatanud. Ühtsuse püsimist ei saa iseenesestmõistetavana võtta. See on korduvalt mõrenenud, aga Venemaa on siis alati midagi teinud, et Euroopat ühtsusele sundida. Euroopas keeruline poliitiline kalender, hulk valimisi. Mitmes kohas võivad valimised kaasa tuua seisukoha muutuse. Kohapeal saame anda humanitaarabi, toetada reforme.

Loone: vaidlen vastu, et Ukraina sõjaline toetamine aitaks kriisi lõpetada. Ei, see tooks vaid rohkem ohvreid. Me ei pea mõõtma mitte sanktsioonide mõju Venemaa majandusele, vaid seda, kuidas kannatusi konverteeritakse poliitiliseks jõuks. Seda Venemaa edukalt teinud. Uus USA administratsioon kuulab Euroopat vähem ja üritab kokkulepet Venemaaga. Kui Le Pen võidab valimised, saab Trump veel ühe liitlase.

Põlluaas: sanktsioonid on mõjunud, Vene uue tehnika tootmine pidurdunud. Venemaa on üritanud pidevalt kiilu lüüa Euroopa riikide vahel. Mõnigi riik on kõhklema löönud ja leidnud, et võiks leevendada. Venemaa viimaste nädalate sammud näitasid ka leevendamisse uskujatesse, et see on ennatlik.

Tsahkna: Süürias pole rahulikumaks läinud, konflikt läheb edasi. Sanktsioonid on mõjunud. Putinil tulevad valimised, ta peab näitama, et ta on Ameerikale võrdne partner. Näeme, kuidas Venemaa arendab sõjalisi võimeid NATO idapiiri taga. Sel aastal õppus Zapad 100 000 mehega. Kui vaadata Lukašenko närvilisust, siis tal on ka põhjust. Venemaa on tellinud Valgevenesse 4000 raudteealust.

Paet: maksimum, milleni on jõutud Euroopas, on venevastased sanktsioonid. Neid laiendada raske. Mis edasi? Sõjaline abi? Pole kokku lepitud. Sõjaline sekkumine oleks utoopia. Pole nõus, et sanktsioonid teevad Venemaad tugevamaks. Paljud projektid uute nafta- ja gaasimaardlate kasutuselevõtul peatunud. Ka Süürias ei aidanud Venemaa sekkumine lahendusele kaasa.

Mikser: mina kirjutasin täna alla otsusele, millega Eesti annab 400 000 igapäevaseks humanitaarabiks. Seda teevad mitmed riigid maailmas, et aidata sellel kõige enam eskalatsioonist puudutatud linnal üle elada see raske olukord.

Mikser: Venemaa ei määra konflikti lahendust, vaid blokeerib mitme konflikti lahendamist. See on lihtsam ja nõuab vähem ressurssi. Aga jah, Venemaa tahab olla laua ääres.

Loone: Putin on seni käitunud ühe eesmärgi huvides, et Venemaa oleks üks kõige olulisemaid maailmapoliitika kujundajaid. Putini huvides, et NATO ei liiguks edasi, et tal oleks mõju lähiriikides. Sellest lähtudes on ta sammud ennustatavad. Ta tahab ka teada, mis on Trumpi plaanid. Trump on väljendanud üldist suundumust, aga mitte, kuidas see praktiliseks poliitikaks tehakse. Võime analüüsida Trumpi üle, sest seal pole praktilisi poliitikaid taga. Võime küsida, kas sanktsioonid teevad Venemaad tugevamaks.

Põlluaas: Trumpi sõnu interpreteeritakse tihti valesti. Trump ja administratsioon kordavalt avaldanud toetust Ukrainale. Venemaa rünnak Avdijevkas võib olla ka taktikaline kaalutlus taga, see tööstuslinn, kui see paralüseerida, mõjub see hävitavalt Donbassi regiooni tööstusele. Ka see võib olla oluline.

Mikser: miks Putin teeb, mida teeb? Meil ju vaid spekulatsioonid. Kui ta on häiritud, et Trumpi esimesed sammud polnud päris need, mida eeldati, siis ta survestab. Kui Trump diilimeister, siis mida võiks Venemaal olla pakkuda. Seda on palju raskem leida, kasvõi suhetes Hiinaga või terrorismivastases võitluses. Abikätt on keeruline pakkuda.

Herkel: kui Trump tahab tõde välja selgitada, siis aitame teda.

Paet: Putinil on pidevalt vaja hoida välist pinget, et hoida siseriiklikku toetust. Ukrainas pole Venemaa oma eesmärki saavutanud ja pole ka märke, et ta oleks loobumas sellest eesmärgist. Trumpi osas on asjad alles paika loksumas. Sõnad ja teod on ka Ukraina asjus vastuolus. ÜRO saadiku sõnavõtt Ukraina osas väga ühene, ei lähe kokku Trumpiga, et asi on ebaselge.

Tsahkna: eks me aitame välja selgitada, mis toimub. Venemaa on seal sügavalt sees.

Mikser: kui vaadata, kes võib keda testida, siis Venemaa võimudel teatud lootused. Loodeti kiiret avanemist Venemaale, kiireid soodsaid diile, neid avanemisi pole aga toimunud. Uus USA suursaadik ÜROs oli väga kriitiline, nagu ka Mitch McConnell. Erinevad võimuharud andnud mõista, et leevendust pole põhjust pakkuda. Avdijevkas puhkemas humanitaarkatastroof.

Oudekki Loone: Trump ei võta positsiooni, ta on valmis Ukraina üle läbi rääkima. Kui Trump üritab ellu viia, mida ta lubas, siis üritab ta kuidagi Venemaaga kokku leppida. Sõnum on antud, et mõtleme selle üle, kas hakkame kauplema. Eestile on see signaal, et unistus, et lääs on ühtselt neoliberaalsete väärtuste kaitsel, on täna unistus.

Tsahkna: Ukraina näidanud oma võimekust. Nad suudavad vastu panna. Küsimus pole relvades, vaid selges sõnumis, et nii ei lähe. Õöpäevas on 10 000 plahvatust. See on piiri lükkamise katsetus. Küsimus on, kuidas USA ja Donald Trump käitub. See on väga oluline. Gruusiast ei räägi keegi, kuigi Gruusia osaliselt okupeeritud. Venemaa tahaks, et Ukraina unustataks, aga nad ise tõid Ukraina teema jälle lauale.

Herkel: sanktsioonidel on oma mõju, nad panevad Venemaad raskemasse olukorda. Konflikti võti Venemaa taskus. See Venemaa arengu taga. Nii USA kui Euroopa peavad tegema oma parima, et seda mõjutada. Trumpi vastuolulised avaldused tekitavad küsimuse, et kas Venemaa testib.