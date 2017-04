Loone: Savisaar tahtis Peterburi linnapeale kaastunnet avaldada, ametnikud takistasid

Riigikogu liige Oudekki Loone sõnul takistasid Tallinna linnaametnikud Edgar Savisaart, kui ta tahtis Tallinna linnapeana Peterburi linnapeale peale terrorirünnakut kaastunnet avaldada.

"Eesti kohtusüsteemi ebaselgus on andnud jälle täiesti veidra tagasilöögi. Teatavasti on enne seda, kui Edgar Savisaare üle isegi kohut on peetud või talle süüdistus esitatud, karistati teda, eemaldades Savisaare aktiivsest linnajuhtimisest. Muide, mitte teda eemaldades linnapea kohalt," kirjutas Loone Facebookist.

"Tänaseks ei saa Tallinna linn enam ise ka aru, kes teda juhib. Näiteks soovis Tallinna linnapea kohe pärast Peterburi plahvatusi oma ametikaaslasele kaastunnet avaldada, Tallinna linnaametnikud muutusid aga järsku väga murelikuks ja ütlesid umbes, et nad peavad luba küsima. Huvitav kellelt?" küsis Loone.

Edgar Savisaar kõrvaldati Tallinna linnapea ametikohustuste täitmiselt 2015. aasta sügisel peale talle korruptsioonikuritegudes kahtlustuse esitamist, et ta ei saaks tunnistajaid mõjutada. Tema advokaat on korduvalt üritanud Savisaart tööle tagasi lubada, aga kohtud on kogu aeg nõustunud prokuratuuriga ega ole lubanud Savisaarel asuda tagasi linnapea ametisse.

Linnapea nimetust kohus Savisaarelt ära ei ole võtnud.