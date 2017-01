Loone: palgad peaksid nii riigi- kui ka erasektoris olema avalikud

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni kuuluv Oudekki Loone peab palgalõhet Eestis häbiväärseks probleemiks. Olukorra lahendusena näeb poliitik palganumbrite avalikustamist nii riigi- kui ka erasektoris.

Loone sõnul tuleb palgalõhest rääkides arvestada, et kui mingitel juhtudel saab seda selgitada sellega, et tööandjad eelistavadki mehi, siis teisalt on probleem selles, et naisi peetakse ühiskonnas jätkuvalt eelkõige hoolitsejateks.

"Naiste peamise ülesandena nähakse ühiskonnas tegelemist kodu ja perekonnaga ning tööandjad ei näe neid leivateenijatena," selgitas Loone. "Tööandjal tekib kuklas mõte, et mehel on kodus üleval pidada naine ja lapsed, arvestamata, et pere ülalpidaja võib olla ka naine või et pere rahalisi kohustusi jagatakse võrdselt," selgitas ta.

Loone sõnul toob arusaamine naiste ja meeste erinevates rollidest kaasa ka selle, et naised koonduvad pigem vähemmakstud erialadele ning tippjuhtidena nähakse mehi. Loone rõhutas, et naistel on oluline enda eest seista ja küsida palka, mida nad väärivad, kuid selleks peaksid palgaandmed olema avalikud.

"See toetab töötajate ühinemist nii erialati kui ka sooti," sõnas Loone ja kutsus ettevõtjaid suuremale koostööle ametiühingutega, sest omavahelised kokkulepped tähendavad ka palgalõhe vähenemist. "Riikides, kus tugevad ametiühingud on ettevõtjale partneriks, on palgalõhe minevikuprobleem," sõnas Loone.