Loomaõiguslased avaldavad Toompeal meelt karusloomakasvatuste vastu

Loomaõiguste organisatsioonid Loomus ja Loomade Nimel korraldavad esmaspäeval riigikogu hoone ees erakorralise meeleavalduse karusloomafarmide keelustamise poolt.

Kell 10-11.30 toimuva meeleavaldusega samal ajal arutab riigikogu maaelukomisjon Loomuse algatatud pöördumist „Karusloomakasvanduste keelustamine Eestis“.

“Märgukirja ja 10 000 inimese allkirjaga petitsiooni viisime riigikokku kaks aastat tagasi. Oleme paari aasta jooksul osalenud erinevatel ümarlaudadel ja kohtumistel, helistanud, kirjutanud, kampaaniaid korraldanud, teavitustööd teinud ja eelkõige oodanud. Nimetame seda perioodi juba poliitiliseks eksperimendiks,” märkis Loomuse juhataja Kadri Taperson. “Siiski, otsuse venimine on andnud kõigile võimaluse asi enda jaoks läbi mõelda. Ükskõik milline otsus komisjonist lähipäevil avalikkuse ette jõuab, loomade kannatused lähevad korda juba nii paljudele inimestele, et ega see rong seisma jää. Südametunnistusega poliitikutel on võimalik teha ainult üks otsus, teist valikut enam ei olegi,” lisas Taperson.

Kahe aasta jooksul on karusloomakasvanduste keelustamisele toetust avaldanud kõik Eestis tegutsevad loomakaitseorganisatsioonid ja koos nendega pea 70 erinevate valdkondade ettevõtet; rahvusvaheline petitsioon on kogunud ligi 38 000 allkirja. Keeldu toetavad avalikult tunnustatud näitlejad, muusikud, kirjanikud, arstid, ajakirjanikud, moekunstnikud, zooloogid; arutelu on tervitanud paljud rahvusvahelised loomakaitseorganisatsioonid, sealhulgas maailma populaarseim loomakaitseorganisatsioon PETA ja Queeni legendaarne kitarrist Brian May ning tema heategevusorganisatsioon Save Me.

Loe veel

Vastavalt värskele Kantar Emori uuringule ei poolda 69 protsenti Eesti inimestest loomade kasvatamist ning hukkamist farmides karusnaha saamise eesmärgil.

“Karusloomakasvatus on julm äri, millel pole mitte mingit eetilist õigustust. Loodame, et maaelukomisjoni liikmed lähtuvad hoolivusest ja õiglusest, mitte kitsa grupi ärihuvidest. See on valik postsovetliku hoolimatuse ja euroopalike väärtuste vahel. Tuleks mõelda ka selle peale, millise sõnumi saadame teistele riikidele. Seda enam, et sel aastal on Eesti Euroopa Liidu eesistuja,” ütles Loomade Nimel pressiesindaja Anita Jürson.

Karusloomafarmid on keelustanud Inglismaa, Põhja-Iirimaa, Austria, Horvaatia, Holland, Makedoonia, Brasiilia, Bosnia ja Hertsegoviina, Sloveenia, Saksamaa Baieri, Hesse, Nordrhein-Westfaleni ja Schleswig-Holsteini liidumaad ning Belgia suurim piirkond Valloonia täielikult, osaliselt Šveits, Taani, Rootsi, Uus-Meremaa, USA. Karusloomafarmide keelud on eriti tugevalt poliitilises päevakorras Belgias, Saksamaal ja Tšehhis.