Loomakaitsjad pole rahul, et Dirhamisse plaanitava ookeanikalade akvaariumi keskkonnamõju jäi hindamata

Loomakaitsjad ei ole rahul, et Noarootsi vald jättis Läänemaale Dirhami sadamasse plaanitava külastuskeskuse Meritäht keskkonnamõju hindamise algatamata, vald ja arendaja leiavad, et seda polegi vaja.

Meritähes oleks plaanide kohaselt muude atraktsioonide seas ookeanikalade akvaarium, kus elaksid ka haid, arendaja loodab Meritähe valmis saada 2019. aastal, vahendas ERR "Aktuaalset kaamerat".

Loomakaitseorganisatsioon Loomus leiab, et ookeanikalade vangistuses pidamine on ebaeetiline ja tegi selle vastu kevadel petitsiooni, millel on tänaseks üle 10 000 allkirja.

Meritähe aastast külastajate arvu näeb arendaja alguses 60 000 ringis, kuid 2023. aastaks juba 100 000 külastajat. Noarootsi abivallavanem Aivo Hirmo ütles, et eetikaküsimuste ehk akvaariumis elavate mereloomade hingeelu üle otsustamine ei ole valla pädevuses.

Rajatise laiema keskkonnamõju hindamise algatamata jätmises lähtusid nad Adepte Ekspert OÜ-lt tellitud eelhinnangust.

Hirmo sõnul eelhinnangu kohaselt projekti elluviimisel ja hilisemal kasutusel oluline keskkonnamõju puudub. "Samale seisukohale jõudis ka keskkonnaamet, seega puudub põhjendatus ja vajadus algatada täiendavat keskkonnamõju hindamist," märkis ta.

EAS-ilt loodab arendaja saada toetust 2,25 miljonit eurot. Hetkel tegeletakse vastava põhitaotluse koostamisega, mille peab esitama järgmise aasta kevadeks.