Loomaaias opereeriti elevant Carli

„Kuna suurem abstsess asus elevandi parema küünarliigese juures, oli oht, et täieliku anesteesia ajal jääb elevant lebama valele küljele, mistõttu oli valitud anesteesia seisvas asendis. Oli ka risk, et Carl kukub ja tema püsti aitamiseks oli kohal 41 Vahipataljoni ajateenijat, et kuus tonni kaaluvat elevanti vajadusel liigutada,“ sõnas Tiit Maran. „Kõik läks siiski plaanipäraselt – elevant jäi unne õiges asendis ja ajateenijate abi meil vaja ei läinud,“ lisas Aleksandr Semjonov.

Tallinna Loomaaias elab kolm Aafrika elevanti: emaelevandid Draay ja Fien ning isaelevant Carl, kes on kõik sündinud Krügeri Rahvuspargis Lõuna-Aafrika Vabariigis. Tallinna jõudsid elevandid 1985. aasta suvel, olles paariaastased. Esialgu külastajad Carli veel ei näe, sest elevant vajab operatsioonist taastumiseks aega vähemalt nädala. Loomaaed annab nii enda kodulehel kui Facebooki vahendusel teada, kui Carli jälle vaatama saab tulla.

Eesti Maaülikooli ja Tallinna Loomaaia vahel on sõlmitud koostööleping ning ülikool ravi eest tasu ei küsi. Küll saab loomakliiniku personal elevandiga töötamisest väärtusliku kogemuse. „Loomaaed tänab maaülikooli loomaarste ja loodab heale koostööle ka tulevikus,“ sõnas Tiit Maran. „Samuti tänan loomaaia poolt nii Vahipataljoni ajateenijaid ja Tallinna Kiirabi, kes täna kohal viibisid ja olid valmis vajadusel appi tõttama,“ lisas Maran.