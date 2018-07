Loodusvaatleja Kairo Kiitsak seletab, miks mõnes kohas Eestis sajab ja teisal jälle üldse mitte mitte. Kuum püsib tema sõnul veel paar nädalat

Kiitsak usub, et augusti alguses on õhurõhk veel mitmel pool Põhja-Euroopas tavapärasest kõrgem ja võib-olla alles järgneva 2-3 nädala pärast hakkab kõrgrõhkkonna mõju vaikselt nõrgenema.

"Kui see juhtub, siis on lootust, et õhuvool pöördub edelasse või lõunasse. Nii jõuaksid ka madalrõhkkonnad ühes leevendavate vihmade ja kohatise äikesega Läänemere ümbrusesse ning ilm muutuks natuke jahedamaks," kinnitas Kiitsak.