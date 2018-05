Looduskaitsjad mures: Lohusalu sadama juures tahetakse hävitada 1,3 hektari jagu haruldast metsa

Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) esitas vaide Lääne-Harju vllavolikogu otsusega vastu võetud Lohusalu küla osalisele teemaplaneeringule, millega kavandatakse rohevõrgustiku tuumalale kokku 215 parkimiskohaga parklaid.

Vaidele kirjutasid alla ka mitmed kohalikud elanikud, teiste seas helilooja Arvo Pärt ja tema naine Eleonora Pärt. EMA hinnangul on otstarbetu rajada sadamast 2 meetri kaugusele jääv 1,3 hektari suurune parkla, sest see ei saa üle kaaluda kohalikele elanikele ja loodusele põhjustatavat kahju. Esitatud vaides väidetakse, et vald ei teinud keskkonnamõjude hindamist.

"Nii poolsaare tipus Lohusalu sadama juures, kui ka mõnes muus kohas poolsaarel on autode jaoks parklad juba olemas. Uute parklakohtade rajamise vajadus sellises mahus on arusaamatu. Kui, siis võib tee äärde teha mõned parkimiskohad juurde ja korrastada olemasolevad, kuid nende vajadus reaalselt on aastaringselt heal juhul nädal või paar. Kohalike inimeste soov on, et säiliks võimalikult palju puutumatut loodust, mida ka meie lapsed saaksid nautida," ütles üks vaidele allakirjutanutest Kadrin Pintson algatust kommenteerides.