Löö kaasa maailmakoristuspäeval ja aita kaasa kokku korjata Eesti looduses olevat prügi

“Augusti kuu jooksul ootame me veel väga ka iga eestimaalase abi, et leida üles need kõige prügisemad paigad Eesti looduses. Kui sa tead mõnda sellist kohta näiteks enda kodu lähedal või sulle jääb looduses liikudes mõni suurematsorti prügihunnik tee peale, siis märgi see kindlasti World Cleanup rakendusega Maailmakoristuspäeva prügikaardile!” palus Eesti Maailmakoristuspäeva eestvedaja Raimo Matvere eestlasi appi teatama kõige kriitilisematest prügipaikadest meie metsades ja rannikutel.

Spetsiaalsel registreerimisplatvormil on üle Eesti välja toodud koristuspiirkonnad, millega liituda. Nende seast on võimalik valida endale lähim või sobivaim. Registreerimine on vajalik, et iga koht saaks piisava hulga abikäsi ning kõik prügistatud paigad kenasti kaetud. Registreerida saab nii eraisiku, organisatsiooni või sõpruskonnana, samuti võib püsti panna koristusaktsioon kasvõi ainult enda seltskonnale. Viimasel juhul tuleb aga arvestada, et koristustalgu korraldaja peab jäätmete äraveo organiseerima ise. Maailmakoristuspäeva ametlik planeerimiskeskkond Eestis on pointerplanner.com.

Matvere sõnul aitavad küll kümned tuhanded vabatahtlikud prügi 15. septembril metsast välja tuua, ent prügi jõudmise jäätmejaama korraldab maaomanik, kelle territooriumilt prügi koristatakse. Maailmakoristuspäeva suurimad partnerid on RMK, Maanteeamet ning kõik kohalikud omavalitsused, kes on oma toetust Maailmakoristuspäevale moel või teisel kinnitanud. “Loodetavasti nüüd, mil suurem puhkuste periood on läbi, saame konkreetsed kokkulepped ka paberile ja maailma suurima kodanikualgatuse ka Eestis suurepäraselt läbi viidud,” lisas ta.